Близько 15 тисяч рейсів American Airlines можуть скасувати

Так, за даними Американської асоціації пілотів, близько 15-ти тисяч рейсів авіакомпанії, які були заплановані у період між 17 та 31 січня, залишились без пілотів. У самій авіакомпанії намагаються залагодити проблему, запропонувавши пілотам, зокрема, 50-відсоткову надбавку до оплати праці у випадку, якщо вони погодяться вийти на рейси, які нині залишилися без пілотів.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вирішити проблему та уникнути скасування (рейсів) протягом цього святкового періоду", - заявили в American Airlines.

Відмічено, що планування роботи, відпочинок та відпустки для пілотів та екіпажів літаків у США підлягають жорсткому регулюванню та вимагають від авіакомпаній використання складних технічних інструментів для їхнього планування. Минулого року American Airlines мала аналогічну проблему із плануванням відпусток пілотів, а у 2015-му році членів екіпажів, які повинні бути перебувати у відпустках, залучили до роботи під час різдвяних свят.

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