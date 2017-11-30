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Актуальное
Около 15 тысяч рейсов American Airlines могут отменить

Около 15 тысяч рейсов American Airlines могут отменить

Киев  •  УНН

 • 6789 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Около 15 тысяч рейсов американской авиакомпании American Airlines в период рождественских праздников могут отменить из-за сбоя в электронной системе планирования отпусков пилотов. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Так, по данным Американской ассоциации пилотов, около 15-ти тысяч рейсов авиакомпании, которые были запланированы в период между 17 и 31 января, остались без пилотов. В самой авиакомпании пытаются уладить проблему, предложив пилотам, в частности, 50-процентную надбавку к оплате труда в случае, если они согласятся выйти на рейсы, которые сейчас остались без пилотов.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы решить проблему и избежать отмены (рейсов) в течение этого праздничного периода", - заявили в American Airlines.

Отмечено, что планирование работы, отдых и отпуска для пилотов и экипажей самолетов в США подлежат жесткому регулированию и требуют от авиакомпаний использования сложных технических инструментов для их планирования. В прошлом году American Airlines имела аналогичную проблему с планированием отпусков пилотов, а в 2015-м году членов экипажей, которые должны быть находиться в отпусках, привлекли к работе во время рождественских праздников.

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