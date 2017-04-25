Близько 15% Авдіївки підключено до електропостачання - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 7 год. 25 квітня централізоване електропостачання Авдіївки частково відновлено, підключено близько 15 % міста, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Станом на 7 год. 25 квітня централізоване електропостачання частково відновлено, підключено близько 15 % міста (здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години),” — йдеться в повідомленні.
“На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 12 генераторів різної потужності),” — додали в ДСНС.
Також зазначено, що наразі вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 29 чол. та 13 од. тех.
Як повідомляв УНН, 22 квітня сталося припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою. Причина відключення електропостачання — встановлюється.