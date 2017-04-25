Около 15% Авдеевки подключены к электроснабжению - ДСНС

"По состоянию на 7 ч. 25 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00) ", - говорится в сообщении.

"На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 12 генераторов различной мощности) ", - добавили в ДСНС.

Также отмечено, что в настоящее время решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительных работ от ДСНС привлечено 29 чел. и 13 ед. тех.

Как сообщал УНН, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой. Причина отключения электроснабжения - устанавливается.