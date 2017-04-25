Около 15% Авдеевки подключены к электроснабжению - ДСНС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15365 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75581 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138526 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110360 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112379 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109813 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102214 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103060 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Около 15% Авдеевки подключены к электроснабжению - ДСНС

Около 15% Авдеевки подключены к электроснабжению - ДСНС

Киев  •  УНН

 • 11800 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на 7 ч. 25 апреля централизованное электроснабжение Авдеевки частично восстановлено, подключено около 15% города, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.

"По состоянию на 7 ч. 25 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00) ", - говорится в сообщении.

"На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 12 генераторов различной мощности) ", - добавили в ДСНС.

Также отмечено, что в настоящее время решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительных работ от ДСНС привлечено 29 чел. и 13 ед. тех.

Как сообщал УНН, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой. Причина отключения электроснабжения - устанавливается.

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