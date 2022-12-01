Близько 13 тисяч: в Офісі Президента розповіли, скільки насправді загинуло українських захисників

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Зокрема, Подоляк спростував дані щодо втрат від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, заявивши, що насправді втрати України серед військових значно нижчі, а серед цивільних — навпаки більші.

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“У нас є офіційні оцінки Генерального Штабу, є офіційні оцінки, які говорить Верховний головнокомандувач. І вони в нас становлять від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих”, — заявив він.

Подоляк також зазначив, що у Силах оборони є більше втрат через поранення.

“Ми чітко розуміємо, скільки в нас є загиблих, скільки поранених. І ми над цим працюємо з точки зору соціальної реабілітації, сімей тощо”, — сказав він.

Водночас, за словами Подоляка, втрати з-поміж цивільного населення України “точно не складають 20 тисяч”, і цифра “може бути суттєва”.

Нагадаємо

30 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що внаслідок повномасштабної війни росії проти України загинуло 100 тисяч українських військових.