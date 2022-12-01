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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Близько 13 тисяч: в Офісі Президента розповіли, скільки насправді загинуло українських захисників

Близько 13 тисяч: в Офісі Президента розповіли, скільки насправді загинуло українських захисників

Київ • УНН

 • 2492340 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. За час повномасштабного вторгнення росії втрати української армії склали до 13 тисяч військових. Про це в ефірі “24 каналу” заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Подоляк спростував дані щодо втрат від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, заявивши, що насправді втрати України серед військових значно нижчі, а серед цивільних — навпаки більші.

Цитата

“У нас є офіційні оцінки Генерального Штабу, є офіційні оцінки, які говорить Верховний головнокомандувач. І вони в нас становлять від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих”, — заявив він.

Подоляк також зазначив, що у Силах оборони є більше втрат через поранення.

“Ми чітко розуміємо, скільки в нас є загиблих, скільки поранених. І ми над цим працюємо з точки зору соціальної реабілітації, сімей тощо”, — сказав він.

Водночас, за словами Подоляка, втрати з-поміж цивільного населення України “точно не складають 20 тисяч”, і цифра “може бути суттєва”.

Нагадаємо

30 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що внаслідок повномасштабної війни росії проти України загинуло 100 тисяч українських військових.

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