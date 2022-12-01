Около 13 тысяч: в Офисе Президента рассказали, сколько действительно погибло украинских защитников

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. За время полномасштабного вторжения россии потери украинской армии составили до 13 тысяч военных. Об этом в эфире “24 канала” заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

В частности, Подоляк опроверг данные по потерям от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что на самом деле потери Украины среди военных значительно ниже, а среди гражданских — наоборот больше.

Цитата

“У нас есть официальные оценки Генерального Штаба, есть официальные оценки, которые говорит Верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 12,5-13 тысячи погибших. То есть, мы открыто говорим о количестве погибших”, — заявил он.

Подоляк также отметил, что в Силах обороны есть больше потерь из-за ранений.

“Мы четко понимаем, сколько у нас есть погибших, сколько раненых. И мы над этим работаем с точки зрения социальной реабилитации, семей и т.д.”, — сказал он.

В то же время, по словам Подоляка, потери гражданского населения Украины “точно не составляют 20 тысяч”, и цифра “может быть существенная”.

Напомним

30 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в результате полномасштабной войны россии против Украины погибло 100 тысяч украинских военных.

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