Близько 11 тис. українських компаній вже експортують продукцію в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. На сьогодні близько 11 тис. українських компаній поставляють свою продукцію до країн Європейського Союзу. Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку”, — написав він.
Прем’єр, зокрема, поінформував, що 10 тис. 822 українські компанії експортують до ЄС. Він уточнив, що протягом п’яти місяців цього року наші підприємства продали своєї продукції до ЄС на 8,2 млрд дол.
При цьому, глава уряду, уточнив, що частка ринку ЄС в загальному обсязі експорту України становить 41,7%.
Як повідомляв УНН, за п’ять місяців зовнішньоторговельний обіг між Україною та ЄС збільшився на 7,8%.