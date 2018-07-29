Около 11 тыс. украинских компаний уже экспортируют продукцию в ЕС

"Уже более 10 000 украинских компаний работающих на европейском рынке", - написал он.

Премьер, в частности, сообщил, что 10 тыс. 822 украинские компании экспортируют в ЕС. Он уточнил, что в течение пяти месяцев этого года наши предприятия продали продукции в ЕС на 8,2 млрд долл.

При этом, глава правительства уточнил, что доля рынка ЕС в общем объеме экспорта Украины составляет 41,7%.

Как сообщал УНН, за пять месяцев внешнеторговый оборот между Украиной и ЕС увеличился на 7,8%.