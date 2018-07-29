Около 11 тыс. украинских компаний уже экспортируют продукцию в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. На сегодняшний день около 11 тыс. украинских компаний поставляют свою продукцию в страны Европейского Союза. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Уже более 10 000 украинских компаний работающих на европейском рынке", - написал он.
Премьер, в частности, сообщил, что 10 тыс. 822 украинские компании экспортируют в ЕС. Он уточнил, что в течение пяти месяцев этого года наши предприятия продали продукции в ЕС на 8,2 млрд долл.
При этом, глава правительства уточнил, что доля рынка ЕС в общем объеме экспорта Украины составляет 41,7%.
Как сообщал УНН, за пять месяцев внешнеторговый оборот между Украиной и ЕС увеличился на 7,8%.