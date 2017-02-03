Близько 10 активістів продовжують блокаду залізничної колії у Луганській області - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Близько 10 активістів продовжують блокувати залізничну колію у Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
"Нічого не змінилося, колія заблокована",- сказала Т.Погукай.
Вона уточнила, що колію блокують близько 10 активістів. Порушень громадського порядку з їх боку зафіксовано не було.
Відповідаючи на запитання про те, скільки скільки правоохоронців чергує на місці блокади Т.Погукай зазначила: "Стільки скільки потрібно для того щоб не допустити порушень громадського порядку".
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.