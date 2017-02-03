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Около 10 активистов продолжают блокаду железнодорожного пути в Луганской области - полиция

Киев • УНН

 • 7117 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Около 10 активистов продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Около 10 активистов продолжают блокаду железнодорожного пути в Луганской области - полиция

"Ничего не изменилось, путь заблокирован", - сказала Т.Погукай.

Она уточнила, что путь блокируют около 10 активистов. Нарушений общественного порядка с их стороны зафиксировано не было.

Отвечая на вопрос о том, сколько сколько правоохранителей дежурит на месте блокады Т.Погукай отметила: "Столько сколько нужно для того чтобы не допустить нарушений общественного порядка".

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.

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