Около 10 активистов продолжают блокаду железнодорожного пути в Луганской области - полиция

"Ничего не изменилось, путь заблокирован", - сказала Т.Погукай.

Она уточнила, что путь блокируют около 10 активистов. Нарушений общественного порядка с их стороны зафиксировано не было.

Отвечая на вопрос о том, сколько сколько правоохранителей дежурит на месте блокады Т.Погукай отметила: "Столько сколько нужно для того чтобы не допустить нарушений общественного порядка".

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.