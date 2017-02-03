Около 10 активистов продолжают блокаду железнодорожного пути в Луганской области - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Около 10 активистов продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Ничего не изменилось, путь заблокирован", - сказала Т.Погукай.
Она уточнила, что путь блокируют около 10 активистов. Нарушений общественного порядка с их стороны зафиксировано не было.
Отвечая на вопрос о том, сколько сколько правоохранителей дежурит на месте блокады Т.Погукай отметила: "Столько сколько нужно для того чтобы не допустить нарушений общественного порядка".
Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.
Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.