Близько 1,5 млн сімей отримають до 700 грн за економію опалення - Прем'єр (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Близько 1,5 млн українських родин отримають в рамках монетизації субсидій по 700 грн за економію газу і електроенергії для тепла під час опалювального сезону. Про це на засіданні КМУ заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Зараз ми приймаємо одне із перших рішень щодо цієї монетизації (субсидій – ред.). По наших розрахунках, приблизно біля 1,5 млн українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для тепла, отримають найближчим часом до 700 грн готівкою", - сказав В.Гройсман.
Він додав, що українські родини отримають готівку "найближчими місяцями".
Нагадаємо, кількість звернень за субсидіями у І кварталі скоротилася на 1,5%.