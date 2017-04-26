Близько 1,5 млн сімей отримають до 700 грн за економію опалення - Прем'єр (доповнено)

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Близько 1,5 млн українських родин отримають в рамках монетизації субсидій по 700 грн за економію газу і електроенергії для тепла під час опалювального сезону. Про це на засіданні КМУ заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.