Около 1,5 млн семей получат до 700 грн за экономию отопления - Премьер (дополнено)

"Сейчас мы принимаем одно из первых решений по этой монетизации (субсидий - ред.). По нашим расчетам, примерно около 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что украинские семьи получат наличные "в ближайшие месяцы".

Напомним, количество обращений за субсидиями в I квартале сократилось на 1,5%.