Около 1,5 млн семей получат до 700 грн за экономию отопления - Премьер (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15297 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75519 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138504 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110352 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112372 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109808 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102210 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103058 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149359 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Около 1,5 млн семей получат до 700 грн за экономию отопления - Премьер (дополнено)

Около 1,5 млн семей получат до 700 грн за экономию отопления - Премьер (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 16106 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Около 1,5 млн украинских семей получат в рамках монетизации субсидий по 700 грн за экономию газа и электроэнергии для тепла во время отопительного сезона. Об этом на заседании КМУ заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы принимаем одно из первых решений по этой монетизации (субсидий - ред.). По нашим расчетам, примерно около 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что украинские семьи получат наличные "в ближайшие месяцы".

Напомним, количество обращений за субсидиями в I квартале сократилось на 1,5%.

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