Блінкен зідзвонився з головою дипломатії ЄС: обговорили ситуацію в Україні та біля її кордонів

Цитата:

“Верховний представник Боррель і держсекретар Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу триваючого скупчення російських збройних сил на кордонах України та в незаконно анексованому Криму”, — йдеться в пресрелізі за підсумками переговорів.

Деталі

Повідомляється також, що дипломати домовилися продовжити спільну роботу зі стабілізації ситуації в Афганістані і обмінялися думками про триваючу кризу в Ефіопії. Сторони обговорили і ситуацію в Ірані та повернення до повної реалізації СВПД.

Що було раніше

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Брюсселі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі підкреслив — необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації.

Контекст

З початку року на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і останні кілька днів.