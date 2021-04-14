Блінкен зідзвонився з головою дипломатії ЄС: обговорили ситуацію в Україні та біля її кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Обидві сторони висловили стурбованість ситуацією, пов'язаною з діями Росії не території України і біля її кордонів, передає УНН.
Цитата:
“Верховний представник Боррель і держсекретар Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу триваючого скупчення російських збройних сил на кордонах України та в незаконно анексованому Криму”, — йдеться в пресрелізі за підсумками переговорів.
Деталі
Повідомляється також, що дипломати домовилися продовжити спільну роботу зі стабілізації ситуації в Афганістані і обмінялися думками про триваючу кризу в Ефіопії. Сторони обговорили і ситуацію в Ірані та повернення до повної реалізації СВПД.
Що було раніше
Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Брюсселі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі підкреслив — необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації.
Контекст
З початку року на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і останні кілька днів.