Блінкен сказав Лаврову, що Україна має брати участь у будь-якому обговоренні європейської безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У будь-якому обговоренні європейської безпеки між Росією і США повинні брати участь союзники по НАТО і європейські партнери, включаючи Україну. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, сказано в повідомленні прессекретаря Держдепу Неда Прайса, пише УНН.
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Повідомляється, що в сьогоднішній розмові дипломати обговорили діалог про стратегічну стабільність від 10 січня, засідання Ради Росія-НАТО 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.
Цитата
“Держсекретар підкреслив важливість продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов'язаної з нарощуванням російської військової потужності, що викликає глибоку тривогу, в Україні та поблизу неї. Держсекретар підтвердив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив, що в будь-якому обговоренні європейської безпеки повинні брати участь союзники по НАТО і європейські партнери, включаючи Україну", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Як писав УНН, Блінкен у рамках візиту в Україну проведе зустріч з Президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Доповнення
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