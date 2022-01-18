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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70184 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Блінкен сказав Лаврову, що Україна має брати участь у будь-якому обговоренні європейської безпеки

Блінкен сказав Лаврову, що Україна має брати участь у будь-якому обговоренні європейської безпеки

Київ • УНН

 • 25023 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У будь-якому обговоренні європейської безпеки між Росією і США повинні брати участь союзники по НАТО і європейські партнери, включаючи Україну. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, сказано в повідомленні прессекретаря Держдепу Неда Прайса, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що в сьогоднішній розмові дипломати обговорили діалог про стратегічну стабільність від 10 січня, засідання Ради Росія-НАТО 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

Цитата

“Держсекретар підкреслив важливість продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов'язаної з нарощуванням російської військової потужності, що викликає глибоку тривогу, в Україні та поблизу неї. Держсекретар підтвердив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив, що в будь-якому обговоренні європейської безпеки повинні брати участь союзники по НАТО і європейські партнери, включаючи Україну", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Як писав УНН, Блінкен у рамках візиту в Україну проведе зустріч з Президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід, за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, що пройшла в Женеві, Брюсселі та Відні на минулому тижні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями в випадків можливого вторгнення.

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