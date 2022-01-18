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Блинкен сказал Лаврову, что Украина должна участвовать в любом обсуждении европейской безопасности

Блинкен сказал Лаврову, что Украина должна участвовать в любом обсуждении европейской безопасности

Киев • УНН

 • 25017 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В любом обсуждении европейской безопасности между Россией и США должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказано в сообщении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в сегодняшнем разговоре дипломаты обсудили Диалог о стратегической стабильности от 10 января, заседания Совета Россия-НАТО 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Цитата

“Госсекретарь подчеркнула важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи в Украине и вблизи нее. Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину”, — говорится в сообщении.

Что было ранее

Как писал УНН, Блинкен в рамках визита в Украину проведет встречу с Президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

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