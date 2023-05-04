Блінкен про візит в Китай: сподіваюсь, що ми все ж зможемо перенести поїздку цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він має сподівання перенести поїздку до Китаю, яка не відбулася в лютому, цього року. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Ентоні Блінкен заявив, що сподівається, що він зможе перенести візит до Китаю цього року після того, як його заплановану поїздку в лютому було скасовано через появу китайської висотної кулі над Сполученими Штатами.
"Я вважаю, що важливо... щоб ми відновили регулярні лінії зв’язку на всіх рівнях і між нашими урядами", - сказав Блінкен в інтерв'ю.
Нагадаємо
У лютому, після того, як США збили ймовірний китайський розвідувальний аеростат Пекін відмовив Держсекретарю США Ентоні Блінкену у візиті через побоювання, що ФБР оприлюднить результати розслідування щодо збитої шпигунської повітряної кулі.
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