Блінкен передасть лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України - Держдеп

Цитата

"Держсекретар хотів передати дуже жорсткий меседж про нашу стурбованість тим, що росія може спробувати анексувати силою частини суверенної української території. Ми чули дуже тривожні заяви, зокрема в деяких випадках від самого міністра закордонних справ лаврова", - зазначив Прайс.

Деталі

У цьому контексті у Держдепі нагадали, заяву міністра закордонних справ лаврова буквально днями, що "географічні цілі росії виходять далеко за межі Донбасу та потенційно включають інші регіони".

"Ми визнали розсудливим, щоб міністр закордонних справ лавров почув безпосередньо від держсекретаря блінкена повідомлення про те, що анексія силою буде грубим порушенням Статуту ООН, міжнародного права і змусить заплатити серйозну ціну та спричинить наслідки від більшої частини світу", - сказав Прайс.

Доповнення

США очікують, що розмова Блінкена та лаврова відбудеться найближчими днями.