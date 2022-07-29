Блинкен передаст лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины - Госдеп

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"Госсекретарь хотел передать очень жесткий месседж о нашей обеспокоенности тем, что россия может попытаться аннексировать силой части суверенной украинской территории. Мы слышали очень тревожные заявления, в частности, в некоторых случаях от самого министра иностранных дел лаврова", - отметил Прайс.

Детали

В этом контексте в Госдепе напомнили заявление министра иностранных дел лаврова буквально на днях, что "географические цели россии выходят далеко за пределы Донбасса и потенциально включают другие регионы".

"Мы сочли рассудительным, чтобы министр иностранных дел лавров услышал непосредственно от госсекретаря блинкена сообщение о том, что аннексия силой будет грубым нарушением Устава ООН, международного права и заставит заплатить серьезную цену и приведет к последствиям от большей части света", - сказал Прайс.

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США ожидают, что разговор Блинкена и лаврова состоится в ближайшие дни.