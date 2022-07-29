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Блинкен передаст лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины - Госдеп

Киев • УНН

 • 431221 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует передать российскому министру иностранных дел сергею лаврову "жесткий месседж" о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях этого для россии. Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, пишет УНН.

Цитата

"Госсекретарь хотел передать очень жесткий месседж о нашей обеспокоенности тем, что россия может попытаться аннексировать силой части суверенной украинской территории. Мы слышали очень тревожные заявления, в частности, в некоторых случаях от самого министра иностранных дел лаврова", - отметил Прайс.

Детали

В этом контексте в Госдепе напомнили заявление министра иностранных дел лаврова буквально на днях, что "географические цели россии выходят далеко за пределы Донбасса и потенциально включают другие регионы".

"Мы сочли рассудительным, чтобы министр иностранных дел лавров услышал непосредственно от госсекретаря блинкена сообщение о том, что аннексия силой будет грубым нарушением Устава ООН, международного права и заставит заплатить серьезную цену и приведет к последствиям от большей части света", - сказал Прайс.

Дополнение

США ожидают, что разговор Блинкена и лаврова состоится в ближайшие дни.

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