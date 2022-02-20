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Блінкен: агресія Росії проти України не відповідає інтересам російського народу

Блінкен: агресія Росії проти України не відповідає інтересам російського народу

Київ • УНН

 • 243357 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що агресія проти України ніяк не відповідає національним інтересам Росії та інтересам російського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

У суботу, в російських ЗМІ було опубліковано ексклюзивне інтерв'ю держсекретаря США Ентоні Блінкена. У ньому глава американської дипломатії розповів про те, які зусилля робить Вашингтон, щоб не допустити ескалації напруженості між Росією та Україною. Він також зазначив, що агресія проти України ніяк не відповідає національним інтересам Росії та інтересам російського народу.

Цитата

«Як агресія проти України відповідає інтересам російського народу? Я не розумію цього. У нас є стільки питань, на яких потрібно концентруватись, у тому числі разом. Боротьба з COVID-19, яка стала проблемою для всіх. Боротьба із кліматичними змінами. Зміцнення наших економік, щоби підняти рівень життя людей. Ось на що має бути спрямована наша енергія», - сказав Блінкен.

Також він додав, що заяви Москви про геноцид на Донбасі абсолютно невірні, образливі та знецінюють саме поняття «геноцид». Жодних утисків, наголосив держсекретар, не відбувається. Це, за його словами, підтверджують спостерігачі ОБСЄ, які працюють на українській стороні розділової лінії на Донбасі.

«До 2014 року, до Криму, до Донбасу приєднатися до НАТО хотіли 25% українців. Сьогодні цього хочуть уже 60-65%, – зазначив Блінкен. — Своїми діями та діями Росії президент Путін наблизив те, що він, за його словами, хотів запобігти. І якщо це продовжиться, я думаю, стане лише гірше. І люди, які постраждають, — це насамперед звичайні українці. Якщо буде атака на Київ, де проживає майже три мільйони людей, це буде катастрофа. Але я повинен також сказати, боюся, що і росіяни постраждають. Українці не зустрінуть російських військових із розпростертими обіймами...» - зазначив Блінкен.

Державний секретар США заявив, що Джо Байден може розглянути можливість зустрічі із Володимиром Путіним.

«Президент Байден завжди повністю готовий зустрітися, якщо ми вважаємо, що це може сприяти дипломатії та миру», - заявив Блінкен.

Нагадаємо

Байден заявив, що тепер переконаний, що Путін вирішив напасти на Україну.

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