Блинкен: агрессия России против Украины не отвечает интересам российского народа

Детали

В субботу, в российских СМИ было опубликовано эксклюзивное интервью госсекретаря США Энтони Блинкена. В нем глава американской дипломатии рассказал о том, какие усилия делает Вашингтон, чтобы не допустить эскалации напряженности между Россией и Украиной. Он также отметил, что агрессия против Украины никак не отвечает национальным интересам России и интересам российского народа.

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"Как агрессия против Украины отвечает интересам русского народа? Я не понимаю этого. У нас есть столько вопросов, на которых нужно сконцентрироваться, в том числе вместе. Борьба с COVID-19, которая стала проблемой для всех. Борьба с климатическими изменениями. Укрепление наших экономик, чтобы поднять уровень жизни людей. Вот на что должна быть направлена наша энергия", - сказал Блинкен.

Также он добавил, что заявления Москвы о геноциде на Донбассе абсолютно неверны, оскорбительны и обесценивают само понятие "геноцид". Никаких притеснений, подчеркнул госсекретарь, не происходит. Это, по его словам, подтверждают наблюдатели ОБСЕ, которые работают на украинской стороне разделительной линии на Донбассе.

"До 2014 года, до Крыма, до Донбасса присоединиться к НАТО хотели 25% украинцев. Сегодня этого хотят уже 60-65%, - отметил Блинкен. — Своими действиями и действиями России президент Путин приблизил то, что он, по его словам, хотел предотвратить. И если это продолжится, я думаю, станет только хуже. И люди, которые пострадают, - это прежде всего обычные украинцы. Если будет атака на Киев, где проживает почти три миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать, боюсь, что и русские пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями..."- отметил Блинкен.

Государственный секретарь США заявил, что Джо Байден может рассмотреть возможность встречи с Владимиром Путиным.

"Президент Байден всегда полностью готов встретиться, если мы считаем, что это может способствовать дипломатии и миру", - заявил Блинкен.

Напомним

Байден заявил, что теперь убежден, что Путин решил напасть на Украину.