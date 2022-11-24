Блекаут в Україні: ЗМІ оприлюднили фото із супутника після ракетних обстрілів рф

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Журналісти порівняли свіжі знімки українських міст із знімками NASA Worldview, зробленими в той же період доби 6 лютого 2022 року - до початку повномасштабного вторгнення Росії та масованих ракетних обстрілів.

Нагадаємо

23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Генштабу ЗС України, російські війська випустили по Києву, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях 67 крилатих ракет та до 10 ударних безпілотників «Ланцет». Внаслідок чого стався блекаут в українській енергосистемі. Мільйони українців залишились без світла, тепла, води та мобільного зв’язку.