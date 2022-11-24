Блэкаут в Украине: СМИ обнародовали фото со спутника после ракетных обстрелов рф

Детали

Журналисты сравнили свежие снимки украинских городов со снимками NASA Worldview, сделанными в тот же период суток 6 февраля 2022 - до начала полномасштабного вторжения россии и массированных ракетных обстрелов.

Напомним

23 ноября россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным Генштаба ВС Украины, российские войска выпустили по Киеву, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях 67 крылатых ракет и до 10 ударных беспилотников «Ланцет». В результате чего произошел блэкаут в украинской энергосистеме. Миллионы украинцев остались без света, тепла, воды и мобильной связи.