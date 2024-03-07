Благодійники влаштували родинам ветеранів та загиблих воїнів поїздку на Закарпаття

ГО "Чужих бід не буває" за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді" організували рідним військових та ветеранів з Черкащини рекреацію на Закарпатті, передає УНН.

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"Це були рідні військових та ветерани. Усі отримали емоційне перезавантаження і тепер повернулися додому, щоб продовжувати жити та працювати задля майбутнього нашої країни", - розповіли в ГО.

Військові подякували благодійникам за відпочинок та емоційне розвантаження.

"Для мене ця поїздка дала можливість переключитися, повернутися до цивільного життя, і вкотре побачити, яка красива наша Україна. Вона - найцінніше, що в нас є. Ми маємо відстояти її, нашу свободу та незалежність попри все. І ми це зробимо!" - коментує військовий Сергій, який зараз знаходиться на реабілітації.

"Я не можу повірити, що це відбулося зі мною. Після втрати сина моє життя - суцільний біль. А тут я побула в колі таких же мам, дружин. Ми разом розділили наше горе, і стало трохи легше. До того ж пройшли оздоровчі процедури, попили лікувальну воду, покупалися в термальних водах Берегово, побачили водоспад Шипіт, Мукачівський замок та інші красиві місця Закарпаття. Дякую, що не лишаєте нас сам-на-сам з бідою. Така підтримка дуже важлива", - ділиться враженнями мама полеглого Героя з Первомайського, 80-річна Ніна Віхоть

Додамо, що один із векторів діяльності Благодійного фонду "МХП-Громаді" - підтримка військових, ветеранів та їхніх родин. Окрім власних проєктів Фонд реалізує та підтримує низку ініціатив від громадського сектору. Одна з таких - поїздка родин загиблих на Закарпаття.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.