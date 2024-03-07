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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Благодійники влаштували родинам ветеранів та загиблих воїнів поїздку на Закарпаття

Київ • УНН

 • 21417 перегляди

Благодійники влаштували родинам ветеранів та загиблих воїнів поїздку на Закарпаття

Благодійники влаштували родинам ветеранів та загиблих воїнів поїздку на Закарпаття

ГО "Чужих бід не буває" за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді" організували рідним військових та ветеранів з Черкащини рекреацію на Закарпатті, передає УНН.

Деталі

"Це були рідні військових та ветерани. Усі отримали емоційне перезавантаження і тепер повернулися додому, щоб продовжувати жити та працювати задля майбутнього нашої країни", - розповіли в ГО.

Військові подякували благодійникам за відпочинок та емоційне розвантаження.

"Для мене ця поїздка дала можливість переключитися, повернутися до цивільного життя, і вкотре побачити, яка красива наша Україна. Вона - найцінніше, що в нас є. Ми маємо відстояти її, нашу свободу та незалежність попри все. І ми це зробимо!" - коментує військовий Сергій, який зараз знаходиться на реабілітації.

"Я не можу повірити, що це відбулося зі мною. Після втрати сина моє життя - суцільний біль. А тут я побула в колі таких же мам, дружин. Ми разом розділили наше горе, і стало трохи легше. До того ж пройшли оздоровчі процедури, попили лікувальну воду, покупалися в термальних водах Берегово, побачили водоспад Шипіт, Мукачівський замок та інші красиві місця Закарпаття. Дякую, що не лишаєте нас сам-на-сам з бідою. Така підтримка дуже важлива", - ділиться враженнями мама полеглого Героя з Первомайського, 80-річна Ніна Віхоть

Додамо, що один із векторів діяльності Благодійного фонду "МХП-Громаді" - підтримка військових, ветеранів та їхніх родин. Окрім власних проєктів Фонд реалізує та підтримує низку ініціатив від громадського сектору. Одна з таких - поїздка родин загиблих на Закарпаття.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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