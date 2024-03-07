Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье
Киев • УНН
Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье
ОО "Чужих бед не бывает" при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" организовали родным военных и ветеранов из Черкасской области рекреацию на Закарпатье, передает УНН.
Детали
"Это были родные военных и ветераны. Все получили эмоциональную перезагрузку и теперь вернулись домой, чтобы продолжать жить и работать для будущего нашей страны", - рассказали в ОО.
Военные поблагодарили благотворителей за отдых и эмоциональную разгрузку.
"Для меня эта поездка дала возможность переключиться, вернуться к гражданской жизни, и в очередной раз увидеть, какая красивая наша Украина. Она - самое ценное, что у нас есть. Мы должны отстоять ее, нашу свободу и независимость, несмотря ни на что. И мы это сделаем!" - комментирует военный Сергей, который сейчас находится на реабилитации.
"Я не могу поверить, что это произошло со мной. После потери сына моя жизнь - сплошная боль. А здесь я побыла в кругу таких же мам, жен. Мы вместе разделили наше горе, и стало немного легче. К тому же прошли оздоровительные процедуры, попили лечебную воду, искупались в термальных водах Берегово, увидели водопад Шипот, Мукачевский замок и другие красивые места Закарпатья. Спасибо, что не оставляете нас один на один с бедой. Такая поддержка очень важна", - делится впечатлениями мама павшего Героя из Первомайского, 80-летняя Нина Вихоть
Добавим, что один из векторов деятельности Благотворительного фонда "МХП-Громаді" - поддержка военных, ветеранов и их семей. Кроме собственных проектов Фонд реализует и поддерживает ряд инициатив от общественного сектора. Одна из таких - поездка семей погибших на Закарпатье.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
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