Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав 80 тонн питної води для громад Донеччини
Київ • УНН
Допомога призначена для жителів прифронтових територій, де через ворожі терористичні обстрілі сильно пошкоджені системи водопостачання.
Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав 80 тонн питної води для громад Донеччини.
Допомога призначена для жителів прифронтових територій, де через ворожі терористичні обстрілі сильно пошкоджені системи водопостачання.
"Проблема водопостачання є максимально гострою для багатьох громад в умовах ворожих атак на критичну інфраструктуру. Повністю відновити його в умовах терористичних ризиків практично неможливо. Відтак, жителі багатьох громад не мають постійного доступу до якісної питної води. На допомогу приходять влада і благодійні організації", - повідомили у Благодійному Фонді Братів Мкртчан.
Протягом попередніх років Благодійний Фонд Братів Мкртчан надає допомогу жителям прифронтових регіонів та переміщеним особам. Для постраждалих громад та жителів передають продуктові набори, питну воду, будівельні матеріали, пічки, системи очищення води, медичне обладнання та дитяче харчування.