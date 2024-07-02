Благотворительный Фонд Братьев Мкртчан передал 80 тонн питьевой воды для громад Донецкой области.

Помощь предназначена для жителей прифронтовых территорий, где из-за вражеских террористических обстрелов сильно повреждены системы водоснабжения.

"Проблема водоснабжения является максимально острой для многих громад в условиях вражеских атак на критическую инфраструктуру. Полностью восстановить его в условиях террористических рисков практически невозможно. Следовательно, жители многих громад не имеют постоянного доступа к качественной питьевой воде. На помощь приходят власти и благотворительные организации", - сообщили в Благотворительном Фонде Братьев Мкртчан.

В течение предыдущих лет Благотворительный Фонд Братьев Мкртчан оказывает помощь жителям прифронтовых регионов и перемещенным лицам. Для пострадавших громад и жителей передают продуктовые наборы, питьевую воду, строительные материалы, печки, системы очистки воды, медицинское оборудование и детское питание.