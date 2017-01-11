Благодійний концерт на підтримку українських бійців та постраждалих на Донбасі проведуть у Литві

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У Литві 13 січня відбудеться концерт на підтримку мирних жителів, що постраждали на сході України, а також українських військових. Зокрема, до глядачів звернеться Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє. Про це УНН повідомили в прес-службі посольства Литви в Україні.

Зазначається, що у п’ятницю 13 січня з нагоди 26-ої річниці трагічних подій 13 січня 1991 року у Литві відбудеться особливий концерт на підтримку України “Разом до перемоги”. Кошти, які будуть зібрані під час заходу, призначатимуться організації “Blue Yellow”, що надає всебічну допомогу українським військовим, їхнім рідним та близьким, дітям, які втратили батьків, постраждалим від війни міським громадам.

Пряма трансляція концерту розпочнеться о 21 год. на каналі Литовського радіо і телебачення. До глядачів звернеться Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє, захід відбудеться під патронатом Президента Валдаса Адамкуса. У концерті візьмуть участь найкращі виконавці Литви.

“За час війни, яка триває вже майже три роки, загинуло більше 10 тис. українців. Хоча й офіційно оголошується перемир’я, однак, незалежні спостерігачі на території України майже щодня фіксують порушення. Кожний мешканець Литви, який співчуває болю сусідів, зможе допомогти Україні, зателефонувавши у Литві за коротким номером 1419 (вартість дзвінка — 2 євро) або ж зайшовши на сайт організації „Blue Yellow“ blue-yellow.lt”, — зазначається в повідомленні посольства.

Під час концерту “Разом до перемоги” показуватимуться сюжети з найгарячіших фронтових точок України, на сцену будуть запрошені українські військові, які наразі лікуються у Литві.

У заході візьмуть участь Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс, Головнокомандувач Збройних Сил Литви генерал-лейтенант Йонас Вітаутас Жукас, Посол України у Литві Володимир Яценківський та інші гості.

У прямому ефірі свої найвідоміші твори виконають литовські артисти А.Мамонтовас, М.Вітульскіс, Е.Сашенко, Ю.Шядуйкітє, М.Мікутавічюс, Д.Норвілас, Л.Мондєйкайтє, групи “Нактінєс пєрсонос” та “Біплан”.

Меценатами заходу виступили Міністерство Закордонних Справ Литовської Республіки, Міністерство внутрішніх справ Литовської Республіки і Збройні Сили Литви.

Спонсори заходу: Національна асоціація оборонної промисловості, ЗАТ “Defence Projects”, ЗАТ “Elsis”. Організатори заходу: організація “Blue Yellow”, Литовське національне радіо і телебачення, продюсерська компанія “TymDrym”.

Як повідомляв УНН, 12 грудня президент Литви Д.Грібаускайте відкрила Литовський сквер в центрі Києва.

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