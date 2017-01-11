Благотворительный концерт в поддержку украинских бойцов и пострадавших на Донбассе проведут в Литве

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КИЕВ. 11 января. УНН. В Литве 13 января состоится концерт в поддержку мирных жителей, пострадавших на востоке Украины, а также украинских военных. В частности, к зрителям обратится Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте. Об этом сообщили УНН в пресс-службе посольства Литвы в Украине.

Отмечается, что в пятницу 13 января по случаю двадцать шестой годовщины трагических событий 13 января 1991 г. в Литве состоится особый концерт в поддержку Украины "Вместе к победе". Средства, которые будут собраны во время мероприятия, будут предназначаться организации "Blue Yellow", которая оказывает всестороннюю помощь украинским военным, их родным и близким, детям, потерявшим родителей, пострадавшим от войны городским общинам.

Прямая трансляция концерта начнется в 21 час на канале Литовского радио и телевидения. К зрителям обратится Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, мероприятие состоится под патронатом Президента Валдаса Адамкуса. В концерте примут участие лучшие исполнители Литвы.

"За время войны, которая длится уже почти три года, погибли более 10 тыс. украинцев. Хотя и официально объявляется перемирие, однако, независимые наблюдатели на территории Украины почти ежедневно фиксируют нарушения. Каждый житель Литвы, который сочувствует боле соседей, сможет помочь Украине, позвонив в Литву по короткому номеру 1419 (стоимость звонка - 2 евро) или же зайдя на сайт организации "Blue Yellow" blue-yellow.lt", - отмечается в сообщении посольства.

Во время концерта "Вместе к победе" будут показываться сюжеты из самых горячих фронтовых точек Украины, на сцену будут приглашены украинские военные, которые сейчас лечатся в Литве.

В мероприятии примут участие Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус, Главнокомандующий Вооруженных Сил Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас, Посол Украины в Литве Владимир Яценковский и другие гости.

В прямом эфире свои самые известные произведения исполнят литовские артисты А.Мамонтовас, М.Витульскис, Е.Сашенко, Ю.Шядуйките, М.Микутавичус, Д.Норвилас, Л.Мондейкайте, группы "Нактинес персонос" и "Биплан".

Меценатами мероприятия выступили Министерство иностранных дел Литовской Республики, Министерство внутренних дел Литовской Республики и Вооруженные Силы Литвы.

Спонсоры мероприятия: Национальная ассоциация оборонной промышленности, ЗАО "Defence Projects", ЗАО "Elsis". Организаторы мероприятия: организация "Blue Yellow", Литовское национальное радио и телевидение, продюсерская компания "TymDrym".

Как сообщал УНН, 12 декабря президент Литвы Д.Грибаускайте открыла Литовский сквер в центре Киева.

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