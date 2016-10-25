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Благодійна акція з допомоги безпритульним тваринам сьогодні стартує у Кропивницькому

Благодійна акція з допомоги безпритульним тваринам сьогодні стартує у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 16766 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Благодійна акція “Давайте допоможемо безпритульним тваринам”, присвячена Всесвітньому дню захисту тварин, сьогодні відбудеться у Кропивницькому. Про це УНН-Центр повідомили організатори заходу.

У програмі: презентація діяльності Кіровоградської міської громадської організації захисту тварин “БІМ”; перегляд світлин “Вони поруч з нами”; квест несподіваних завдань “Кіт у мішку”; майстер-клас з квілінгу; перегляд літератури “Світ тварин”; збір продуктів, речей та коштів для підтримки тварин.

Так, захід відбудеться в Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.Чижевського. Початок о 14:00. Вхід вільний.

Українські Національні Новини

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