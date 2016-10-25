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15 марта, 19:03 • 115650 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167923 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138772 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131166 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113311 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105786 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101674 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135761 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132230 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127887 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Благотворительная акция, посвященная бездомным животным, сегодня стартует в Кропивницком

Благотворительная акция, посвященная бездомным животным, сегодня стартует в Кропивницком

Киев • УНН

 • 16766 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Благотворительная акция "Давайте поможем бездомным животным", посвященная Всемирному дню защиты животных, сегодня состоится в Кропивницком. Об этом УНН-Центр сообщили организаторы мероприятия.

В программе: презентация деятельности Кировоградской городской общественной организации защиты животных "БИМ"; просмотр фотографий "Они рядом с нами"; квест неожиданных задач "Кот в мешке"; мастер-класс по квиллингу; просмотр литературы «Мир животных»; сбор продуктов, вещей и средств для поддержки животных.

Так, мероприятие состоится в Областной универсальной научной библиотеке им. Чижевского. Начало в 14:00. Вход свободный.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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