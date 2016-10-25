Благотворительная акция, посвященная бездомным животным, сегодня стартует в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Благотворительная акция "Давайте поможем бездомным животным", посвященная Всемирному дню защиты животных, сегодня состоится в Кропивницком. Об этом УНН-Центр сообщили организаторы мероприятия.
В программе: презентация деятельности Кировоградской городской общественной организации защиты животных "БИМ"; просмотр фотографий "Они рядом с нами"; квест неожиданных задач "Кот в мешке"; мастер-класс по квиллингу; просмотр литературы «Мир животных»; сбор продуктов, вещей и средств для поддержки животных.
Так, мероприятие состоится в Областной универсальной научной библиотеке им. Чижевского. Начало в 14:00. Вход свободный.