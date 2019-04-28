Благодатний вогонь передали до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні у КПВВ "Каланчак" відбулась передача Благодатного вогню до Криму, передає УНН із посиланням на Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби.
Як зазначено на офіційній сторінці у Facebook, військовим капеланом Херсонського загону Отцем Ігорем спільно з заступником Голови Херсонської обласної державної адміністрації Сергієм Тригуб та керівництвом Херсонського загону передано Благодатний вогонь з Єрусаліму Владиці Кліменту архієпископу Сімферополському та Кримському ПЦУ для вірянам, які мешкають на ТОТ АР Крим.
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Нагадаємо, 27 квітня в Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима. Того ж дня Митрополит Епіфаній у Михайлівському соборі роздав Благодатний вогонь вірянам України.