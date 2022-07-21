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Black Lives Matter: офіцера поліції засуджено до 2,5 років ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда

Black Lives Matter: офіцера поліції засуджено до 2,5 років ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда

Київ • УНН

 • 103421 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Колишнього офіцера Міннеаполіса засудили до 2,5 років ув'язнення за федеральними звинуваченнями, пов'язаними з його роллю у вбивстві Джорджа Флойда, темношкірого чоловіка, чия смерть викликала протести в усьому світі проти расової несправедливості. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.

Деталі

Окружний суддя США Пол Магнусон ухвалив вирок Томасу Лейну в залі федерального суду в Сент-Полі за звинуваченням у тому, що він позбавив Флойда його цивільних прав і став причиною смерті при спробі його арешту.

Магнусон також наказав відправити Лейна під нагляд на два роки після того, як він відбуде свій термін у в'язниці.

Що було раніше

39-річний Лейн був одним із чотирьох офіцерів, яких 25 травня 2020 року викликали до продуктового магазину Міннеаполіса, і вони намагалися взяти Флойда під варту за підозрою в тому, що він використав фальшиву 20-доларову купюру для покупки сигарет.

Під час зіткнення старший офіцер на місці події Дерек Шовен притиснув шию Флойда в наручниках до землі коліном більш як на дев'ять хвилин, що призвело до його смерті.

У лютому Лейн разом із двома іншими колишніми офіцерами, Тоу Тао та Олександром Куенгом, були визнані винними у причетності до смерті Флойда. Дата винесення вироку Тао та Куенгу не призначено. Суд над ними має розпочатися у січні.

Раніше в липні Шовена було засуджено до 21 року тюремного ув'язнення за федеральними звинуваченнями в порушенні цивільних прав Флойда.

Шовен також був засуджений за умисне вбивство другого ступеня, вбивство третього ступеня та ненавмисне вбивство другого ступеня під час державного судового розгляду у 2021 році. За цим вироком він відбуває одночасний вирок - 22,5 років.

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