Black Lives Matter: офицер полиции приговорен к 2,5 годам заключения за убийство Джорджа Флойда

ukru
09:00 • 32573 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 109397 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121922 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110874 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140768 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139559 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113906 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107050 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93510 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111493 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 71386 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 50791 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 60266 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 49733 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 45432 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 32580 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 45432 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238279 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268185 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205127 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 1038 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 109399 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102558 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120372 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122777 просмотра
Актуальное
Black Lives Matter: офицер полиции приговорен к 2,5 годам заключения за убийство Джорджа Флойда

Black Lives Matter: офицер полиции приговорен к 2,5 годам заключения за убийство Джорджа Флойда

Киев • УНН

 • 103419 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Бывший офицер Миннеаполиса приговорен к 2,5 годам заключения по федеральным обвинениям, связанным с его ролью в убийстве Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, чья смерть вызвала протесты во всем мире против расовой несправедливости. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Детали

Окружной судья США Пол Магнусон вынес приговор Томасу Лейну в зале федерального суда в Сент-Поле по обвинению в том, что он лишил Флойда его гражданских прав и стал причиной смерти при попытке его ареста.

Магнусон также приказал отправить Лейна под наблюдение на два года после того, как он отбудет свой срок в тюрьме.

Что было раньше

39-летний Лейн был одним из четырех офицеров, которых 25 мая 2020 года вызвали в продуктовый магазин Миннеаполиса, и они пытались заключить Флойда под стражу по подозрению в том, что он использовал фальшивую 20-долларовую купюру для покупки сигарет.

Во время столкновения старший офицер на месте происшествия Дерек Шовен прижал шею Флойда в наручниках к земле коленом более чем на девять минут, что привело к его смерти.

В феврале Лейн вместе с двумя другими бывшими офицерами, Тоу Тао и Александром Куэнгом, были признаны виновными в причастности к смерти Флойда. Дата вынесения приговора Тао и Куэнгу не назначена. Суд над ними должен начаться в январе.

Ранее в июле Шовен был приговорен к 21 году тюремного заключения по федеральным обвинениям в нарушении гражданских прав Флойда.

Шовен также был осужден за умышленное убийство второй степени, убийство третьей степени и неумышленное убийство второй степени во время государственного судебного разбирательства в 2021 году. По этому приговору он отбывает одновременный приговор – 22,5 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы