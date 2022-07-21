Black Lives Matter: офицер полиции приговорен к 2,5 годам заключения за убийство Джорджа Флойда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Бывший офицер Миннеаполиса приговорен к 2,5 годам заключения по федеральным обвинениям, связанным с его ролью в убийстве Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, чья смерть вызвала протесты во всем мире против расовой несправедливости. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.
Детали
Окружной судья США Пол Магнусон вынес приговор Томасу Лейну в зале федерального суда в Сент-Поле по обвинению в том, что он лишил Флойда его гражданских прав и стал причиной смерти при попытке его ареста.
Магнусон также приказал отправить Лейна под наблюдение на два года после того, как он отбудет свой срок в тюрьме.
Что было раньше
39-летний Лейн был одним из четырех офицеров, которых 25 мая 2020 года вызвали в продуктовый магазин Миннеаполиса, и они пытались заключить Флойда под стражу по подозрению в том, что он использовал фальшивую 20-долларовую купюру для покупки сигарет.
Во время столкновения старший офицер на месте происшествия Дерек Шовен прижал шею Флойда в наручниках к земле коленом более чем на девять минут, что привело к его смерти.
В феврале Лейн вместе с двумя другими бывшими офицерами, Тоу Тао и Александром Куэнгом, были признаны виновными в причастности к смерти Флойда. Дата вынесения приговора Тао и Куэнгу не назначена. Суд над ними должен начаться в январе.
Ранее в июле Шовен был приговорен к 21 году тюремного заключения по федеральным обвинениям в нарушении гражданских прав Флойда.
Шовен также был осужден за умышленное убийство второй степени, убийство третьей степени и неумышленное убийство второй степени во время государственного судебного разбирательства в 2021 году. По этому приговору он отбывает одновременный приговор – 22,5 лет.