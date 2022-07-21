Black Lives Matter: офицер полиции приговорен к 2,5 годам заключения за убийство Джорджа Флойда

Детали

Окружной судья США Пол Магнусон вынес приговор Томасу Лейну в зале федерального суда в Сент-Поле по обвинению в том, что он лишил Флойда его гражданских прав и стал причиной смерти при попытке его ареста.

Магнусон также приказал отправить Лейна под наблюдение на два года после того, как он отбудет свой срок в тюрьме.

Что было раньше

39-летний Лейн был одним из четырех офицеров, которых 25 мая 2020 года вызвали в продуктовый магазин Миннеаполиса, и они пытались заключить Флойда под стражу по подозрению в том, что он использовал фальшивую 20-долларовую купюру для покупки сигарет.

Во время столкновения старший офицер на месте происшествия Дерек Шовен прижал шею Флойда в наручниках к земле коленом более чем на девять минут, что привело к его смерти.

В феврале Лейн вместе с двумя другими бывшими офицерами, Тоу Тао и Александром Куэнгом, были признаны виновными в причастности к смерти Флойда. Дата вынесения приговора Тао и Куэнгу не назначена. Суд над ними должен начаться в январе.

Ранее в июле Шовен был приговорен к 21 году тюремного заключения по федеральным обвинениям в нарушении гражданских прав Флойда.

Шовен также был осужден за умышленное убийство второй степени, убийство третьей степени и неумышленное убийство второй степени во время государственного судебного разбирательства в 2021 году. По этому приговору он отбывает одновременный приговор – 22,5 лет.