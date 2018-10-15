БК "Запоріжжя" завдав першої поразки чинним чемпіонам України

Господарі у даному матчі вже не могли розраховувати на двох основних баскетболістів складу Володимира Конєва та Дмитра Липовцева, яким було зроблені операції. Даний факт позначився на грі господарів і після програної чверті стартової 23:31 були у ролі тих, хто наздоганяє, але так і завершили гру позаду супротивника – 88:91.



У гостей домінували три гравці – Холтон 36 очок, Трент 24 і Кіндал 17. За "Мавп" по 20 пунктів набрали Коуклі та Брендон Янг.



Відзначимо дебютну гру за черкасців захисника збірної України Руслана Отверченка – 5 очок і 1 підбирання.



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Зауважимо, що в інших протистояннях "Хімік" здобув першу звитягу в сезоні обіграв "Політехнік" 99:61, а "Дніпро" вирвав позитивний результат у "Одеси" – 90:85.