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БК "Запоріжжя" завдав першої поразки чинним чемпіонам України

Київ • УНН

 • 10173 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Чинні чемпіони України з баскетболу "Черкаські Мавпи" вдома прийняли БК "Запоріжжя", повідомляє УНН.

Господарі у даному матчі вже не могли розраховувати на двох основних баскетболістів складу Володимира Конєва та Дмитра Липовцева, яким було зроблені операції. Даний факт позначився на грі господарів і після програної чверті стартової 23:31 були у ролі тих, хто наздоганяє, але так і завершили гру позаду супротивника – 88:91.

У гостей домінували три гравці – Холтон 36 очок, Трент 24 і Кіндал 17. За "Мавп" по 20 пунктів набрали Коуклі та Брендон Янг.

Відзначимо дебютну гру за черкасців захисника збірної України Руслана Отверченка – 5 очок і 1 підбирання.

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Зауважимо, що в інших протистояннях "Хімік" здобув першу звитягу в сезоні обіграв "Політехнік" 99:61, а "Дніпро" вирвав позитивний результат у "Одеси" – 90:85.

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