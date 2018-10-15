БК "Запорожье" нанес первое поражение действующим чемпионам Украины

Хозяева в данном матче уже не могли рассчитывать на двух основных баскетболистов состава Владимира Конева и Дмитрия Липовцев, которым была сделана операция. Данный факт сказался на игре хозяев и после проигранной четверти стартовой 23:31 были в роли догоняющих, но так и завершили игру позади противника - 88:91.



У гостей доминировали три игрока - Холтон 36 очков, Трент 24 и Киндал 17. За "Обезьян" по 20 пунктов набрали Коукли и Брэндон Янг.



Отметим дебютную игру за жителей города защитника сборной Украины Руслана Отверченко - 5 очков и 1 подбор.



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Заметим, что в других противостояниях "Химик" одержал первую победу в сезоне обыграв "Политехник" 99:61, а "Днепр" вырвал положительный результат у "Одессы" - 90:85.