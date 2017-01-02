БК "Валенсія" українця В.Кравцова розгромив "Манресу" І.Зайцева
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. БК "Валенсія", кольори якого захищає центровий збірної України В'ячеслав Кравцов, здобув розгромну домашню перемогу у поєдинку з "Манресою" іншого представника України Ігоря Зайцева, вигравши з рахунком 100:55, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
В.Кравцов у цьому матчі відіграв лише 6 хвилин, за які встиг відзначитись 3 очками (1/1 двоочкових, 1/2 штрафних), а І.Зайцев, отримавши 12 хвилин у виїзному матчі, очок не набрав (0/1 двоочкових, 0/1 триочкових), проте зібрав 3 підбирання.
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Зазначається, що після 14 матчів у іспанській Лізі ACB "Валенсія" посідає 3 місце, маючи в активі 10 перемог, а "Манреса" замикає турнірну таблицю, вигравши лише 2 з 14 поєдинків "регулярки".
Додамо також, ще один гравець збірної України Артем Пустовий вийшов у стартовій п’ятірці "Обрадойро" у виїзному матчі проти "Унікахи". Команда нашого "бігмена" поступилась (69:87), а українець, відігравши 23 хвилини, записав до активу 8 очок (4/7 двоочкових), 3 підбирання та 2 блок-шоти при 2 фолах.