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БК "Валенсия" украинца В.Кравцова разгромил "Манресу" И. Зайцева

БК "Валенсия" украинца В.Кравцова разгромил "Манресу" И. Зайцева

Киев • УНН

 • 6472 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. БК "Валенсия", цвета которого защищает центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов, получил крупную домашнюю победу в поединке с "Манресу" другого представителя Украины Игоря Зайцева, выиграв со счетом 100: 55, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В.Кравцов в этом матче сыграл всего 6 минут, за которые успел отметиться 3 очками (1/1 двухочковых, 1/2 штрафных), а И.Зайцев, получив 12 минут в выездном матче, очков не набрал (0/1 двухочковых, 0/1 трехочковых), однако собрал 3 подбора.

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Отмечается, что после 14 матчей в испанской Лиге ACB "Валенсия" занимает 3 место, имея в активе 10 побед, а "Манреса" замыкает турнирную таблицу, выиграв лишь 2 из 14 поединков "регулярки".

Добавим также, еще один игрок сборной Украины Артем Пустовой вышел в стартовой пятерке "Обрадойро" в выездном матче против "Уникахи". Команда нашего "бигмена" уступила (69:87), а украинец, отыграв 23 минуты, записал в актив 8 очков (4/7 двухочковых), 3 подбора и 2 блок-шота при 2 фолах.

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