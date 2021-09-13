БК "Тернопіль" здобув першу перемогу на турнірі клубів Суперліги в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Ігрову програму заключного дня товариського баскетбольного турніру за участі команд з української Суперліги відкривав поєдинок за участі "Дніпра" та "Тернополя", повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Гра проходила в доволі швидкому темпі і за деякого сумбуру. Проте на паркеті точилася рівна гра в першій половині баталії. Дальні влучання від американських легіонерів в більшості моментів втримували рівний рахунок — 46:45.
Доля зустрічі вирішувалася на заключних секундах. Ді Джей Купер після двох рятівних триочкових мав можливість перевести гру в овертайм, але його спроба кидка із середньої дистанції була хибною — 96:94 на користь “Тернополя”.
Доповнення
“Дніпро” та “Тернопіль” завершили турнір із однією перемогою та двома поразками (кожен з клубів).