БК "Тернопіль" здобув першу перемогу на турнірі клубів Суперліги в Києві

Деталі

Гра проходила в доволі швидкому темпі і за деякого сумбуру. Проте на паркеті точилася рівна гра в першій половині баталії. Дальні влучання від американських легіонерів в більшості моментів втримували рівний рахунок — 46:45.

Доля зустрічі вирішувалася на заключних секундах. Ді Джей Купер після двох рятівних триочкових мав можливість перевести гру в овертайм, але його спроба кидка із середньої дистанції була хибною — 96:94 на користь “Тернополя”.

Доповнення

“Дніпро” та “Тернопіль” завершили турнір із однією перемогою та двома поразками (кожен з клубів).