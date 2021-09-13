БК "Тернополь" одержал первую победу на турнире клубов Суперлиги в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Игровую программу заключительного дня товарищеского баскетбольного турнира с участием команд из украинской Суперлиги открывал поединок с участием "Днепра" и "Тернополя", сообщает корреспондент УНН.
Детали
Игра проходила в довольно быстром темпе и при некотором сумбуре. Однако на паркете шла равная игра в первой половине баталии. Дальние попадания от американских легионеров в большинстве моментов удерживали равный счет — 46:45.
Судьба встречи решалась на заключительных секундах. Ди Джей Купер после двух спасательных трехочковых имел возможность перевести игру в овертайм, но его попытка броска со средней дистанции была ошибочной — 96:94 в пользу “Тернополя”.
Дополнение
“Днепр” и “Тернополь” завершили турнир с одной победой и двумя поражениями (каждый из клубов).