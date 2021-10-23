БК "Прометей" завоював сьому поспіль звитягу в чемпіонаті України

Деталі

Гості виграли три з чотирьох чвертей матчу, а підсумковий результат – 79:67. У переможців, як завжди лідером атак став Харрісон – 23 очки, 15 додав Еванс.

Відтак команда Ронена Гінзбургі залишається єдиною в Суперлізі, яка йде без поразок (сім перемог).

Доповнення

Найгучніша несподіванка вечора сталася в Миколаєві, де місцева команда впевнено зіграла проти "Дніпра" та виборола третю перемогу в сезоні – 87:74.