БК "Прометей" завоевал седьмую подряд победу в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Мужской БК "Прометей" ожидаемо продолжил победную серию в украинской Суперлиге в Одессе против одноименного клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Гости выиграли три из четырех четвертей матча, а итоговый результат — 79:67. У победителей, как всегда лидером атак стал Харрисон — 23 очка, 15 добавил Эванс.
Поэтому команда Ронен Гинзбург остается единственной в Суперлиге, которая идет без поражений (семь побед).
Дополнение
Самая громкая неожиданность вечера произошла в Николаеве, где местная команда уверенно сыграла против “Днепра” и завоевала третью победу в сезоне — 87:74.