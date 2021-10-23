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БК "Прометей" завоевал седьмую подряд победу в чемпионате Украины

Киев • УНН

 • 13481 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Мужской БК "Прометей" ожидаемо продолжил победную серию в украинской Суперлиге в Одессе против одноименного клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

БК "Прометей" завоевал седьмую подряд победу в чемпионате Украины

Детали

Гости выиграли три из четырех четвертей матча, а итоговый результат — 79:67. У победителей, как всегда лидером атак стал Харрисон — 23 очка, 15 добавил Эванс.

Поэтому команда Ронен Гинзбург остается единственной в Суперлиге, которая идет без поражений (семь побед).

Дополнение

Самая громкая неожиданность вечера произошла в Николаеве, где местная команда уверенно сыграла против “Днепра” и завоевала третью победу в сезоне — 87:74.

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