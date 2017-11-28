БК "Оклахома-Сіті Тандер" назвали найбільш високооплачуваним клубом світу

Перше місце в списку зайняв клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) “Оклахома-Сіті Тандер”. В команді, якій зібрані зірки світового баскетболу — Рассел Вестбрук, Кармело Ентоні та Пол Джордж, середня заробітна платня складає 9 295 504 доларів на рік.

На другій і третій позиціях розташувалися також клуби НБА — “Клівленд Кавалерс” (8 995 628 дол.) і “Голден Стейт Ворріорс” (8 940 786). Загалом першій десятці — сім представників північноамериканської баскетбольної ліги.

Серед футбольних клубів кращими стали каталонська “Барселона” (8 576 750 і четверте місце в загальній таблиці), “Парі Сен-Жермен” (8 414, 061 та п’яте місце), мадридський “Реал” (8 092 283 і дев’яте місце).

Зазначено, що нова телевізійна угода для НБА підживлює більш високу заробітну плату в спорті, а гравці тепер заробляють в середньому 5,5 млн фунтів на рік.

Примітно, що всього два роки тому в топ-10 даного рейтингу знаходились вісім футбольних команд.

Зауважимо, що Англійська Прем’єр-ліга, як і раніше залишилась найбагатшою футбольною лігою в світі, річний внесок в розмірі 2,64 млн. фунтів стерлінгів все ще набагато перевищує рівні в іспанській Ла-Лізі (1,68 млн фунтів), італійській Серії A (1,33 млн фунтів) і німецької Бундесліги (1,26 млн фунта стерлінгів).