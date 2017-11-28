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БК "Оклахома-Сити Тандер" назвали самым высокооплачиваемым клубом мира

Киев  •  УНН

 • 27822 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сайт Sporting Intelligence опубликовал список самых высокооплачиваемых спортивных команд мира, сообщает УНН со ссылкой на Sporting Intelligence и ВВС.

Первое место в списке занял клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) “Оклахома-Сити Тандер”. В команде, которой собраны звезды мирового баскетбола — Уэстбрук, Кармело Энтони и Пол Джордж, средняя заработная плата составляет 9 295 504 долларов в год.

На второй и третьей позициях расположились также клубы НБА — “Кливленд Кавалерс” (8 995 628 долл.) И “Голден Стэйт Уорриорз” (8 940 786). В общем первой десятке — семь представителей североамериканской баскетбольной лиги.

Среди футбольных клубов лучшими стали каталонская “Барселона” (8 576 750 и четвертое место в общей таблице), “Пари Сен-Жермен” (8 414 061 и пятое место), мадридский “Реал” (8 092 283 и девятое место).

Отмечено, что новая телевизионная сделка для НБА подпитывает более высокую заработную плату в спорте, а игроки теперь зарабатывают в среднем 5,5 млн фунтов в год.

Примечательно, что всего два года назад в топ-10 данного рейтинга находились восемь футбольных команд.

Заметим, что Английская Премьер-лига, как и раньше осталась самой богатой футбольной лигой в мире, годовой взнос в размере 2,64 млн фунтов стерлингов все еще намного превышает уровни в испанской Ла-Лиге (1,68 млн фунтов), итальянской серии A (1,33 млн фунтов) и немецкой Бундеслиги (1,26 млн фунтов стерлингов).

Украинские Национальные Новости

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