БК "Маямі Хіт" перервав переможну серію "Голден Стейт" в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Баскетболісти "Маямі Хіт" вирвали перемогу над лідером НБА "Голден Стейт Ворріорс" в матчі регулярного чемпіонату турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Зустріч пройшла на паркеті "Амерікан Ейрлайнс-Арені" в Маямі і завершилася з рахунком 105:102 на користь господарів.
Найрезультативнішим у складі переможців став Діон Вейтерс, який набрав 33 очки. Ще 19 в активі розігрую чого захисника збірної Словенії Горана Драгіча. За "воїнів" 27 очок набрав Кевін Дюрант, 22 - Клей Томпсон, а Стівен Каррі оформив дабл-дабл - 21 очко і 10 підбирань.
Примітно, що дана поразка перервала переможну серію "Голден Стейт" з семи матчів.
Нагадаємо, що "ГСВ" має 38 перемог і 7 поразок – 1 місце Західної конференції НБА. "Маямі Хіт" мають лише 15 виграшів та 30 програшів – 14 місце на Сході.
Як повідомляв УНН, "Фінікс" українця О.Леня здобув другу поспіль перемогу в НБА.