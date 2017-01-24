БК "Майами Хит" прервал победную серию "Голден Стэйт" в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Баскетболисты "Майами Хит" вырвали победу над лидером НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Встреча прошла на паркете "Американ Эйрлайнс Арена" в Майами и завершилась со счетом 105:102 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе победителей стал Дион Вейтерс, набравший 33 очка. Еще 19 в активе разыгрывающего защитника сборной Словении Горана Драгича. За "воинов" 27 очков набрал Кевин Дюрант, 22 - Клей Томпсон, а Стивен Карри оформил дабл-дабл - 21 очко и 10 подборов.
Примечательно, что данное поражение прервало победную серию "Голден Стэйт" из семи матчей.
Напомним, что "ГСУ" имеет 38 побед и 7 поражений - 1 место в Западной конференции НБА. "Майами Хит" имеют лишь 15 выигрышей и 30 проигрышей - 14 место на Востоке.
Как сообщал УНН, "Финикс" украинца А.Леня одержал вторую подряд победу в НБА.