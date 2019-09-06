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БК “Київ-Баскет” завдав розгромної поразки чемпіонам Латвії та Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Баскетболісти “Київ-Баскета” переможно розпочали серію міжсезонних спарингів у Латвії. Про це повідомляє сайт столичного клубу, передає УНН.

Підопічні Айнарса Багатскіса обіграли у Ризі тамтешній “ВЕФ”, який є чинним чемпіоном країни — 56:79.

Перша десятихвилинка пройшла у впертій боротьбі і не виявила переможця. Але вже у другій чверті гості знайшли свою гру і пристосували комбінації до свого суперника. Вдавалися і кидки з периметру і боротьба під щитом. Як наслідок, на перерву “Київ-Баскет” пішов з 17-очковою перевагою 43:26.

По перерві господарі вирівняли гру і опиралися, наскільки вистачало сил, а їх на увесь ігровий час забракло. Бо у заключній чверті кияни знову додали і в результаті виграли матч 79:56.

Відзначимо, що кращими у киян виявився Пустозвонов із 19 очками, Крутоус із 17 і Едвін із 13.

В наступній зустрічі кияни перемогли вже чемпіона Естонії “Калев” — 93:77. На цей раз 17 очками за віце-чемпіона України відзначився Шепард, 16 приніс Петров, 12 в активі Пустозвонова.

Нагадаємо, що підопічні Багатскіса 17 вересня зіграють на виїзді з чемпіоном Австрії “Капфенбергом” у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Матч-відповідь — 20 вересня у київському “Палаці спорту”.

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