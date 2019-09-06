БК "Киев-Баскет" нанес разгромное поражение чемпионам Латвии и Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Баскетболисты “Киев-Баскет” победно начали серию межсезонных спаррингов в Латвии. Об этом сообщает сайт столичного клуба, передает УНН.
Подопечные Айнарса Багатскиса обыграли в Риге тамошний “ВЭФ”, который является действующим чемпионом страны — 56:79.
Первая десятиминутка прошла в упорной борьбе и не выявила победителя. Но уже во второй четверти гости нашли свою игру и приспособили комбинации к своему сопернику. Прибегали и броски с периметра и борьба под щитом. Как следствие, на перерыв “Киев-Баскет” ушел с 17-очковым преимуществом 43:26.
После перерыва хозяева выровняли игру и сопротивлялись, насколько хватало сил, а их на весь игровой время хватило. Поскольку в заключительной четверти киевляне снова добавили и в итоге выиграли матч 79:56.
Отметим, что лучше у киевлян оказался Пустозвонов с 19 очками, Крутоус с 17 и Эдвин с 13.
В следующей встрече киевляне победили уже чемпиона Эстонии “Калев” — 93:77. На этот раз 17 очками за вице-чемпиона Украины отличился Шепард, 16 принес Петров, 12 в активе Пустозвонова.
Напомним, что подопечные Багатскиса 17 сентября сыграют на выезде с чемпионом Австрии “Капфенбергом” в квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч — 20 сентября во киевском “Дворце спорта”.