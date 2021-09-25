БК “Київ-Баскет” з перемоги стартував в українській Суперлізі

Деталі

Обидві команди розпочали гру на низьких обертах. За стартові дві з половиною хвилини лише гравцям “Київ-Баскета” вдалося змінити нулі на табло, закинувши двоочковий. Після цього, “бджоли” збільшили власну перевагу до 4 пунктів. Та надалі у гру увімкнулися підопічні Дмитра Забірченка. Господарі вирівняли становище на майданчику і виграли чверть з перевагою у 2 пункти.

Другий ігровий відрізок краще розпочали гості, які зробили ривок у 6 очок. Киянам і надалі вдавалося тримати ініціативу у своїх руках. Як результат, на велику перерву команда Айнарса Багатскіса пішла з гандикапом у 6 пунктів.

Після відпочинку “Київ-Баскет” продовжив відрив у рахунку. В одному з епізодів перевага столичних сягнула позначки у +12. Однак, до закінчення чверті, господарям майданчику вдалося скоротити відставання уполовину.

У вирішальній 10-ти хвилинці команди показали найкращу результативність, набравши на двох 49 пунктів. Та все ж, ця чверть залишилася за гостями. Фінальна сирена підсумувала впевнену перемогу “Київ-Баскета” — 83:72.

Варто відзначити, що впродовж усього матчу кияни значно краще грали на підбираннях. В активі “бджіл” 50 ребаундів на противагу 33 у суперника.

Найкращим снайпером у складі переможців став Ейвері Вудсон, на його рахунку 16 очок.

Доповнення

В іншому протистоянні змагального дня “Хімік” вдома обіграв “Одесу” — 66:58.