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БК "Киев-Баскет" с победы стартовал в украинской Суперлиге

БК "Киев-Баскет" с победы стартовал в украинской Суперлиге

Киев  •  УНН

 • 16292 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. БК “Киев-Баскет” благодаря мощной второй половине победил “Тернополь” и одержал первую победу в сезоне 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Детали

Обе команды начали игру на низких оборотах. За стартовые две с половиной минуты только игрокам “Киев-Баскет” удалось изменить нули на табло, забросив двухочковый. После этого, “пчелы” увеличили свое преимущество до 4 пунктов. И в дальнейшем в игру включились подопечные Дмитрия Забирченко. Хозяева выровняли положение на площадке и выиграли четверть с преимуществом в 2 очка.

Второй игровой отрезок лучше начали гости, сделали рывок в 6 очков. Киевлянам и в дальнейшем удавалось держать инициативу в своих руках. Как результат, на большой перерыв команда Айнарс Багатскиса пошла с гандикапом в 6 пунктов.

После отдыха “Киев-Баскет” продолжил отрыв в счете. В одном из эпизодов преимущество столичных достигла отметки в +12. Однако, до окончания четверти, хозяевам площадки удалось сократить отставание вполовину.

В решающей 10-ти минутке команды показали лучшую результативность, набрав на двоих 49 пунктов. И все же, эта четверть осталась за гостями. Финальная сирена подытожила уверенную победу “Киев-Баскет” — 83:72.

Стоит отметить, что на протяжении всего матча киевляне значительно лучше играли на подборах. В активе “пчел” 50 ребаунд в противовес 33 у соперника.

Лучшим снайпером в составе победителей стал Эйвери Вудсон, на его счету 16 очков.

Дополнение

В другом противостоянии соревновательного дня “Химик” дома обыграл “Одессу” — 66:58.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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