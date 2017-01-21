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БК “Хімік” здобув перемогу над “Миколаєвом” в чвертьфіналі кубка України

БК “Хімік” здобув перемогу над “Миколаєвом” в чвертьфіналі кубка України

Київ • УНН

 • 9811 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні, 21 січня, в миколаївській спортивній школі “Надія” відбувся перший матч чвертьфіналу кубка України МБК “Миколаїв” програв на домашньому паркеті БК “Хімік” з Южного з рахунком 65:82. Про це повідомляє кореспондент УНН.

В першій половині зустрічі суперники демонстрували в цілому рівну гру. Так, перший період закінчився із рахунком 18:21, а другий — 18:15.

Після великої перерви, южненські баскетболісти змогли кардинально змінити хід гри на свою користь. Третій період “Хімік” виграв із рахунком 16:22, а в заключному переграв миколаївців більше ніж на 10 очок — 13:24.

Загальний рахунок зустрічі 65:82 на користь “Хіміка”.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став миколаївець Олександр Кушніров в активі якого 20 очків. Кращий показник у “Хіміка” здобув Сергій Павлов, здобувши 18 очків.

Нагадаємо, 25 грудня чинний чемпіон України южненський “Хімік” в Кременчузі переміг місцевий БК “Кремінь” в одному із останніх поєдинків Суперліги Парі-Матч в 2016 році.

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